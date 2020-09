Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III: per Eddie Murphy è un "film atroce"

Durante un'intervista nel 2006 dello show Inside the Actors Studio Eddie Murphy ha detto che Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III è un film "atroce" e una tale vergogna che "il suo personaggio fu bandito da Hollywood" per un po' dopo l'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche.

L'attore ha dichiarato in seguito di aver sempre saputo che il terzo film non era all'altezza dei precedenti e che il suo personaggio, Axel, non era lo stesso dei primi due film. L'attore ha aggiunto: "Spero di ritrovare le qualità che hanno reso famoso il mio personaggio quando riprenderò il ruolo la prossima volta, e presterò maggiore attenzione allo sviluppo del progetto e alla sua qualità."

In un'intervista del 2005, John Landis ha affermato che Murphy ha deliberatamente rovinato il film scegliendo di non essere divertente come al suo solito. Landis ha detto che il film "è stata un'esperienza molto strana". In un'intervista con The A.V. Club nel 2009, Bronson Pinchot ha affermato che Eddie Murphy "era davvero depresso" nel momento in cui il film è stato girato.

Durante una puntata del 2011 del Late Show with David Letterman, David ad un certo punto ha letto un elenco di alcune pellicole dalla filmografia di Eddie. Quando Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III è stato menzionato il pubblico ha applaudito ma Eddie li ha interrotti dicendo: "No. No. Non era un bel film, decisamente no."