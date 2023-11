Beverly Hills Cop: Axel Foley, Eddie Murphy nella prima foto del capitolo 4 della storia

Nel 2024 arriverà nelle sale di tutto il mondo Beverly Hills Cop: Axl Foley, il quarto capitolo del franchise action, e il magazine Empire ha ora condiviso la prima foto di Eddie Murphy.

L'immagine non rivela molto della trama, mostrando un momento del film in cui il protagonista sta venendo ripreso da chi è intorno a lui con i cellulari, probabilmente durante una discussione con dei poliziotti.

Murphy in Beverly Hills Cop 4

Le nuove dichiarazioni sul sequel

Nel magazine il produttore Jerry Bruckheimer parla di Beverly Hills Cop: Axel Foley sottolineando l'importanza di avere una star come Eddie Murphy: "Ogni volta che arriva sul set, non sai mai cosa otterrai. Ed è sempre piuttosto brillante. Ogni giorno che è qui ti riporta gli anni '80".

Alla regia del sequel ci sarà Mark Malloy, mentre la sceneggiatura del progetto prodotto da Netflix è stata firmata da Will Beal, Tom Gormican e Kevin Etten.

Le star coinvolte

Nel cast del quarto film ritorneranno alcuni membri del cast di Beverly Hills Cop: Judge Reinhold, Paul Reiser, John Ashton e Bronson Pinchot. Tra i nuovi arrivi, invece, spazio a Kevin Bacon che sarà un agente di un'unità speciale della polizia di Los Angeles nemico di Foley; Taylour Paige avrà il ruolo di Jane, la figlia del protagonista e avvocato della difesa; e Joseph Gordon-Levitt che sarà il nuovo partner di Axel.

Bruckheimer ha commentato le scene con Murphy e Gordon-Levitt spiegando: "il giovane rimane bloccato con Axel e sono esilaranti insieme. Joseph è una grandiosa spalla per Eddie".