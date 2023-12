Beverly Hills Cop 4, poster svela titolo completo e uscita: primi dettagli del plot

Il detective Axel Foley è uno dei personaggi più rappresentativi della carriera di Eddie Murphy nella saga cinematografica Beverly Hills Cop. Netflix si augura che il successo del franchise possa proseguire e nel frattempo ha pubblicato il primo trailer e il poster del film, nel quale tornerà proprio Murphy con il personaggio che per l'occasione presta il proprio nome al titolo: il film si chiamerà Beverly Hills Cop: Axel Foley.

Il protagonista torna a Beverly Hills per affrontare una nuova avventura. Questa volta le complicazioni saranno maggiormente personali rispetto al passato; la figlia del detective (Taylour Page) è costretta ad affrontare una pericolosa minaccia, costringendo Foley a tornare in azione. Il detective si unisce alla figlia, ad un nuovo compagno (Joseph Gordon-Levitt) e ai suoi vecchi compari Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton). Insieme intraprenderanno una missione ad alto rischio per sventare una radicata cospirazione, nel bel mezzo di colpi di scena che entusiasmeranno i fan del franchise.

L'uscita nel 2024

Da parecchi anni circolavano voci sul quarto capitolo di Beverly Hills Cop e dopo smentite e rinvii nel 2019 Eddie Murphy confermò l'imminente inizio delle riprese, con Paramount che ha ceduto i diritti a Netflix.

Il cast del film è composto da Eddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Page, Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser, Bronson Pinchot e Kevin Bacon.

Il film è diretto da Mark Molloy ed è previsto in uscita grazie a Netflix nel 2024.