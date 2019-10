Beverly Hills Cop 4: Eddie Murphy al lavoro su un sequel

Eddie Murphy vuole realizzare Beverly Hills Cop 4, sequel annunciato dopo 25 anni dall'uscita dell'ultimo film.

A metà degli anni '90, il quarto film è stato già annunciato senza però essere realizzato. Nel 2006, poi, c'è stato un altro annuncio ma il progetto non è andato avanti. Dopo 10 anni, nel 2016, i due registi del film sono stati trovati ma poi di nuovo il silenzio, fino ad oggi quando Eddie Murphy ha annunciato la concreta realizzazione del progetto: "Sì, è il film che faremo dopo Il Principe Cerca Moglie 2, faremo Beverly Hills Cop e poi il piano è quello di tornare sul palco e fare stand up comedy. Che è quello a cui mi dedicherò maggiormente in futuro, insieme a Beverly Hills Cop."

Questo quello che Eddie Murphy ha raccontato durante un'intervista con Collider, nell'ambito della promozione del suo film Netflix Dolemite Is My Name. Grandi notizie quindi, per i fan di Beverly Hills Cop, un cult di fine anni '80, dove Eddie Murphy interpretava Axel Foley, un giovane poliziotto di Detroit che parte per una vacanza a Beverly Hills ma si ritrova coinvolto in un caso di omicidio.

L'attore ha continuato dicendo che questi due progetti rappresentano la degna chiusura di un percorso, che ha fatto parte della sua carriera, donandogli un grande successo di pubblico:"È quello che continuo a dire, ovvero che guardo a questi film e al Saturday Night Live come alla chiusura di un libro così se dovessi decidere di restarmene in panciolle per sempre su una poltrona avrò chiuso su una nota divertente e potrò fare stand up qualora dovessi sentirmi creativo. Posso lavorare con la stand up e poi, magari, tornare al cinema se qualche incredibile filmmaker dovesse arrivare con delle proposte interessanti o se ci fosse un'opportunità irrinunciabile. Ma non ho intenzione di fare due, tre film all'anno come facevo da giovane, perché voglio davvero starmene a casa con la famiglia."

Beverly Hills Cop è arrivato nei cinema nel 1984, ottenendo un grande successo di incassi secondo solo a Ghostbusters, uscito nello stesso anno. Tre anni dopo venne realizzato il secondo capitolo e, dieci anni dopo quest'ultimo, il terzo e ultimo capitolo, fino a oggi. Al momento, come conferma abbiamo solo le parole di Eddie Murphy, quindi non ci resta che attendere notizie ufficiali su questo quarto capitolo delle avventure di Axel Foley.