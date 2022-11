Love at First Lie, Tori Spelling: "Il vero amore di Beverly Hills era quello tra Brandon e Kelly"

Intervista a Tori Spelling, presentatrice di Love at First Lie, primo reality sulle coppie con un mistero. Dal 24 ottobre su MTV.

Come sai quando è vero amore? Per diventare più bravi nel capire chi è sincero e chi invece si riempie solo la bocca di "ti amo", arriva un reality show: Love at First Lie, il primo programma basato sulle coppie con un mistero da risolvere. A condurlo è Tori Spelling, l'indimenticabile Donna Martin di Beverly Hills, 90210, che di amori se ne intende, visto quanto quelli della serie anni '90 hanno influenzato la cultura pop.

Dal 24 ottobre su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW), con un nuovo appuntamento ogni lunedì, per un totale di 12 episodi, Love at First Lie vede sfidarsi 8 coppie. Non tutte sono genuine: lo scopo del gioco è infatti capire chi si ama davvero e chi invece sta fingendo. Gli stessi partecipanti devono provare a stanare i bugiardi: in ogni puntata, durante la Cerimonia della Verità, viene fatto il nome di una coppia. Se effettivamente sta mentendo, oltre a essere eliminata, al montepremi in denaro si aggiungono 25mila dollari. Altrimenti si va avanti.

Tori Spelling è la conduttrice di Love at First Lie e, da amante dei reality, ha chiesto agli autori di non sapere quali fossero le coppie vere e quali quelle false. L'abbiamo intervistata e ci ha detto come in alcuni casi abbiano ingannato per bene anche lei.

Love at First Lie: intervista a Tori Spelling

Love at First Lie: come sai quando è vero amore?

Tori Spelling in una scena dell'episodio Between a Sign and a Hard Place di 90210

Come smascheri uno che finge? Oggi, con il filtro dei social, è più difficile. Come si fa?

Quando pensi di sapere è proprio lì che si nasconde! Come presentatrice ho chiesto di non sapere niente: sono una grande fan dei reality di ogni tipo. Questo è uno dei primi reality su coppie in cui c'è anche un mistero, quindi volevo godermelo. Non mi sono fatta dire niente, quindi mi sono fatta le stesse domande di chi guardava gli episodi. A volte ho pensato: si baciano e si abbracciano troppo, si impegnano troppo, quindi fingono. E invece erano veri! Ogni volta che ho pensato di riconoscere l'amore ho sbagliato. È difficile. La comunicazione è importante: credo che se una persona non ti guarda negli occhi mentre ti parla stia nascondendo qualcosa. Anche le stesse coppie hanno dovuto capire chi fingeva e chi no. Quindi ho fatto caso se si guardavano o no. Ma non ci ho preso sempre. È per questo che lo show è così divertente da guardare.

Pensi che il pianto sia un buon modo per capere se qualcuno sta mentendo? Ho visto diverse persone piangere e ho pensato: "Si sta sforzando troppo". È un buon metodo secondo te?

Interessante. Non è facile piangere a comando.

Love at First Lie: l'amore vero secondo Tori Spelling

Visto che hai potuto osservare molte coppia in questo show, hai scoperto qual è il segreto dell'amore?

Ho finito di lavorare allo show pensando che è per questo che amo l'amore! Adesso ancora di più. Ci ho investito tanto e mi ha insegnato moltissime cose nuove sull'amore: abbiamo molti preconcetti su cosa sia l'amore. Spesso giudichiamo chi si ama, tendiamo a dare delle etichette: che lo si guardi nei film, in tv, nelle favole, sui social media pensiamo tutti di sapere cosa sia l'amore perfetto, invece non è sempre come ce lo immaginiamo. In questo show c'è tanto amore sincero, in tante forme diverse, che mi ha fatto ripensare all'idea che ho dell'amore.

Tori Spelling da Bordes per la presentazione di Uncharted terriTORI

Parlavi di film e serie tv: c'è una coppia della cultura pop che per te rappresenta l'amore?

Adoro Harry ti presento Sally! Amo il loro rapporto così tanto perché sono buffi, non si forzano di essere sempre la coppia perfetta. È molto più importante condividere piccole cose strane, che ci fanno conoscere l'altro, e rimanere comunque insieme. Questa è una vera coppia. Amare solo le cose positive è facile: se ami anche i difetti è vero amore. Ci innamoriamo sulla base di come ci presentiamo: ma non sappiamo davvero cosa sia l'amore fino a quando non viviamo insieme delle esperienze. Amo coppie così.

Team Brandon o team Dylan? La parola a Tori Spelling

BH90210: Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green, Ian Ziering, Gabrielle Carteris in un'immagine promozionale

Donna Martin era il nostro personaggio preferito in Italia, perché tutti gli altri erano così cattivi, invece Donna era la buona amica, ci si poteva identificare con lei. Secondo te in Beverly Hills qual era la coppia che fingeva e quale invece era il vero amore?

Ovviamente quello tra David e Donna era amore vero! Sono finiti insieme. Mi metterò nei guai per questo, perché molte persone sono o #teamKelly o #teamBrenda quando si tratta d'amore, o #teamDylan e #teamBrandon. Io amavo Brandon e Kelly insieme: penso che fossero fantastici. Amo anche Kelly e Dylan. Brenda e Dylan andavano bene solo per un breve periodo, era un amore acerbo, che occupa sempre un posto speciale nel cuore, ma che non supera il test del tempo. Mi immagino sempre quale coppia sarebbe ancora insieme oggi nella vita reale. Quello è vero amore.

Love at First Lie: tra Game of Thrones e SpongeBob

Possiamo dire che questo show è quasi un Game of Thrones dell'amore? Si complotta, ma con le coppie. Sei un drago in questo reality?

Non ho mai visto Game of Thrones! Lo so, sono l'unica al mondo. Ma devi tenere conto che ho cinque figli! Puoi chiedermi tutto su SpongeBob, ma non sul Trono, i miei figli non lo guardano. Ma amo i draghi.

Jennie Garth e Tori Spelling nell'episodio Okaeri, Donna! di 90210

Visto che ami SpongeBob e l'hai citato, secondo te cosa direbbe di questo reality?

Non so. SpongeBob potrebbe essere in questo show: le coppie finte hanno fatto un casting, quindi chiunque poteva partecipare e vincere i soldi, a prescindere che fosse davvero parte di una coppia. Potevano essere due migliori amici, due colleghi di lavoro. Penso che SpongeBob certerebbe di ingannare tutti: si presenterebbe con Gary, la lumaca, e direbbe: che c'è? L'amore è amore! Stiamo insieme.