Better Call Saul, Bob Odenkirk: "Non penso che Kim Wexler muoia nella sesta stagione"

Bob Odenkirk non pensa che la donna amata dal suo personaggio, Kim Wexler, muoia nel finale di Better Call Saul solo perché non è mai comparsa in Breaking Bad.

Uno dei principali quesiti che tormentano i fan di Better Call Saul riguarda la sorte di Kim Wexler, interpretata da Rhea Seehorn. Considerando che Kim è l'interesse sentimentale del personaggio di Bob Odenkirk e che non è mai mostrata né menzionata in Breaking Bad, sono molti a ipotizzare che la vedremo morire nella sesta e ultima stagione di Better Call Saul. Ma Bob Odenkirk non la pensa così.

Better Call Saul: Bob Odenkirk e Rhea Seehorn interpretano Jimmy e Kim in Switch

"Davvero, non credo che Kim sia morta" ha spiegato di recente Bob Odenkirk al Guardian quando gli è stato chiesto del finale. "Cerco di non sapere prima queste cose. Mi piace essere sorpreso dalla storia proprio come uno spettatore. Ho le mie teorie, ma sono fondamentalmente solo teorie da fan".

Odenkirk spiega poi la sua idea: "Non credo che Kim muoia. Credo che sia ad Albuquerque, e stia ancora facendo l'avvocato. Si incontreranno ancora. Per me, questo alimenterebbe il suo desiderio di essere sui cartelloni pubblicitari ovunque, perché vuole che lei lo veda."

Better Call Saul: tutte le citazioni di Breaking Bad

In un'intervista di marzo con Hollywood Reporter, Odenkirk ha affermato che i fan non dovrebbero semplicemente presumere che Kim sia morta solo perché non compare in Breaking Bad, osservando che esiste una versione della storia in cui "Kim e Jimmy rimangono sposati e vivere una situazione tipo Mary Matalin e James Carville":

"Vedo Kim nel ruolo di un avvocato super potente, parte di un importante studio legale, mentre lui andrebbe a caccia dei peggiori delinquenti per tutta la città. Ma la sera tornano a casa, si tolgono di dosso i loro ruoli e si comportano bene l'uno con l'altra. Non penso che sia lì che andremo, ma nella vita reale, quelle relazioni strane e apparentemente conflittuali possono essere molto reali. Possono accadere. Probabilmente è facile pensare che Kim muoia, ma la posta in gioco è alta".