Bette Midler celebra la fine della presidenza Trump con il video satirico "Goodbye, Donnie"

Bette Midler ha voluto celebrare la fine della presidenza di Donald Trump con un video intitolato Goodbye, Donnie.

Il filmato satirico è stato creato da Meidas Touch, gruppo da molto attivo per criticare i comportamenti del miliardario che è rimasto per quattro anni alla guida degli Stati Uniti.

Poche ore prima dell'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, online è stato condiviso il video intitolato Goodbye, Donnie sulle note di Hello, Dolly, con la collaborazione del compositore Marc Shaiman e grazie al testo scritto da Eric Kornfeld.

Nel video Bette Midler dichiara rivolgendosi a Donald Trump: "Addio, Donnie, è così bello sapere che presto sarei dove è giusto che tu sia. A scrivere biografie, Donnie. Dietro le sbarre, Donnie".

Il brano sottolinea poi le menzogne, le tasse non pagate e le lamentele, sottolineando che la nazione è finalmente libera.

La canzone interpretata dalla star non esita ad attaccare duramente Trump e augurarsi che l'ex presidente paghi per gli attacchi e i comportamenti scorretti avuti in passato.

MeidasTouch è un gruppo formato dai fratelli Ben, Brett e Jordan Meiselas che hanno molti legami con il mondo dell'intrattenimento, considerando che il padre è Kenny Meiselas, avvocato di Sean "Diddy" Combs, Lady Gaga, Weeknd, Lizzo e altre star del cinema, della tv e della musica, senza dimenticare sportivi e le vittime della truffa legata al disastroso Fyre Festival.

Bette Midler prossimamente dovrebbe ritornare sugli schermi in occasione di un nuovo progetto legato al cult Hocus Pocus prodotto per Disney+ che dovrebbe raccontare un nuovo capitolo della storia delle sorelle Sanderson, le streghe interpretate anche da Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi.

Adam Shankman è al lavoro sul sequel e non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà alle amate protagoniste di un cult immancabile nelle visioni per celebrare Halloween.