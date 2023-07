Berserk: la leggendaria spada di Gatsu è su Amazon a un prezzo scontato

Avete capito bene, la leggendaria spada impugnata da Gatsu in Berserk è scesa di prezzo su Amazon. Sul sito la gigantesca riproduzione della lama è disponibile a 57,75€, con uno sconto del 9% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarla dal box qui sotto.

Nel dettaglio, stiamo parlando di un modello della spada di Gatsu da Berserk realizzato in gomma PU, con buona flessibilità e resistenza, e lunga circa 102 cm.

Kentaro Miura: ecco perché Berserk è stato il suo capolavoro

Acquistate anche voi un articolo perfetto per tutti i fan storici e nuovi di Berserk. A un prezzo del genere, non lasciatevi scappare l'occasione di collezionare un articolo fuori dal comune, perfetto sia per arricchire le vostre collezioni, sia come accessorio per fare cosplay che come idea regalo per un'occasione speciale. Cosa state aspettando?