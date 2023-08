Berserk: se alla ricerca di un’action figure spettacolare di Guts, ci pensa Amazon a far felici i fan!

Tutta la rabbia silenziosa di Gatsu raccolta in un'action figure molto dettagliata; Amazon ha ancora una volta pensato ai fan di Berserk.

Su Amazon è possibile trovare una spettacolare action figure di Guts da Berserk. Attualmente è disponibile a 40,99€. Se interessati, non fatevela scappare passando dal box qui sotto.

Targata Puruuige, la statuina di Guts da Berserk è realizzata in PVC, è altra circa 17 cm/25 cm e pesa 480 g. Se siete alla ricerca di una riproduzione curata dal mondo creato da Kentaro Miura siete nel posto giusto. La storia dei manga/anime non potrà mai dimenticare un personaggio del genere, un vero e proprio modello da cui sono stati costruiti tantissimi altri lavori successivi che ne hanno tratto ispirazione. Sono proprio i singoli dettagli a rendere questa figure molto interessante agli occhi dei fan più attenti che, sicuramente, non se la lasceranno scappare.

Perfetta da esporre nella propria collezione, o come idea regalo fuori dal comune, la figure di Berserk in questione s'impegna a riprodurre le fattezze minacciose e pronte all'azione di un Guts che i fan hanno imparato a conoscere e amare. Cosa state aspettando insomma?