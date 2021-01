Bernie Sanders reagisce ai meme: "Stavo solo cercando di stare al caldo"

Dopo che la sua foto durante l'insediamento di Joe Biden è diventata rapidamente virale dando vita a eccezionali meme, la reazione di Bernie Sanders non si è fatta attendere. Il Senatore del Vermont è apparso al Late Night with Seth Meyers commentando l'accaduto e ammettendo candidamente che stava solo cercando di stare al caldo proteggendosi dalle rigide temperature di Washington D.C.

Il 79enne Bernie Sanders si è presentato alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente USA indossando una pesante giacca a vento marrone e dei guanti di lana variopinti che hanno immediatamente attirato l'attenzione dei media.

L'immagine di Bernie Sanders seduto da solo su una sedia e imbacuccato per bene ha dato vita a esilaranti meme anche a tema cinematografico.

Il politico ha confessato a Seth Meyers di non essersi reso conto che la sua posa stava generando così tanta attenzione spiegando: "Me ne stavo seduto lì cercando di stare al caldo e di prestare attenzione a ciò che stava succedendo."

Sanders ha aggiunto non senza una risatina di aver visto i vari meme che lo piazzano seduto sul divano con il cast di Sex and the City o di Friends, o su una panchina del parco con Tom Hanks nei panni di Forrest Gump. Ma resta ancora un segreto da svelare: cosa conteneva la busta gialla che il Senatore stringeva tra le mani? Lui non ce lo rivela spiegando che è un'informazione "top secret."