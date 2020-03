Bermuda, Scott Derrickson dirigerà il film, Chris Evans nel cast?

Sono ormai sette anni che Skydance lavora a Bermuda, il film thriller ambientato nel celebre Triangolo nei Caraibi dove navi e aerei hanno la brutta abitudine di scomparire. A dirigere il film dovrebbe essere Scott Derrickson, e la star Chris Evans sarebbe in trattative per comparire nel progetto.

Il curriculum di Scott Derrickson promette molto bene per il futuro di Bermuda, che potrebbe prendere anche una piega decisamente più horror, visti i precedenti. Il regista ha infatti alle spalle film come Hellraiser: Inferno e L'esorcismo di Emily Rose, prima di creare il franchise di Sinister con Blumhouse e di mettere a segno Liberaci dal male e il primo film di Doctor Strange. Inizialmente, Derrickson doveva girare anche il sequel dando il primo tocco horror al mondo Marvel, cosa che potrebbe ancora accadere...

Dopo la deviazione di Scott Derrickson verso Bermuda, la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è infatti stata affidata a Sam Raimi, che ironicamente in origine avrebbe dovuto essere il regista di Bermuda... I due si sono in sostanza scambiati i progetti! La presenza di Chris Evans al fianco di Derrickson è ancora da accertare, ma senza dubbio tra i due film c'è un intreccio di collegamenti che ha del paranormale...