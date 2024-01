Berlino 2024, Small Things Like These con Cillian Murphy è il film d'apertura

Sarà Small Things Like These di Tim Mielants ad aprire l'edizione 2024 del Festival del Cinema di Berlino. Scritto da Enda Walsh, il film è interpretato dal protagonista di Oppenheimer, Cillian Murphy e verrà proiettato alla kermesse tedesca il 15 febbraio.

Small Things Like These è basato sull'omonimo libro di Claire Keegan e "racconta le verità sugli ospizi delle lavanderie delle Magdalen in Irlanda, orribili istituti gestiti da istituzioni cattoliche romane dal 1820 al 1996 per riformare giovani donne cadute in disgrazia". Keegan in precedenza scrisse Foster, adattato nel film The Quiet Girl.

Film d'apertura

Il lungometraggio di Mielants sarà il film di apertura al Festival di Berlino e proporrà Cillian Murphy in una veste inedita, quella di Bill Furlong, un devoto padre e commerciante di carbone, che durante il Natale del 1985 "scopre sorprendenti segreti custoditi dal convento nella sua città, insieme ad alcune verità scioccanti sulla sua vita".

Matt Damon è tra i produttori del film. Cillian Murphy è reduce dalla performance nel ruolo di J. Robert Oppenheimer nel film di Christopher Nolan, che racconta la storia del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica.