Berlino 2020: un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Hanau

Il Festival di Berlino 2020 ha rilasciato una dichiarazione in merito all'attentato di Hanau in Germania di poche ore fa e sul cordone di sicurezza previsto.

Berlino 2020 ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito all'attentato terroristico di ieri sera ad Hanau in Germania, aggiornando gli utenti sulla misure di sicurezza. Si è trattato di uno degli attentati a sfondo razziale maggiormente mortali in territorio tedesco nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale.

Un portavoce del Festival ha dichiarato:"Siamo profondamente rattristati nel sentire cosa è successo ad Hanau e i nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie". In un comunicato successivo, la Berlinale ha annunciato che in occasione del gala di apertura della 70esima edizione del Festival, sarà osservato un minuto di silenzio per coloro che hanno perso la vita nell'attentato.

Per quanto riguarda la sicurezza durante la manifestazione cinematografica di questi giorni, sono arrivate rassicurazioni:"Come sempre, la Berlinale ha adottato misure di sicurezza di alto livello ed è in costante contatto con le autorità di sicurezza di Berlino. Ciò include il controllo dei bagagli e il divieto per i bagagli di grandi dimensioni nei locali della Berlinale. Inoltre, la Berlinale e le singole sedi sono attentamente monitorate e supervisionate dalle autorità di sicurezza. Siamo costantemente informati e siamo in grado di adattare le nostre misure di sicurezza con breve preavviso. Per il momento non abbiamo alcuna indicazione per modificare le misure di sicurezza esistenti. Non possiamo fornire alcuna informazione su ulteriori misure per evitare di negarne l'efficacia. Non vediamo l'ora di vivere una Berlinale pacifica e cosmopolita".

Un'apertura di festival piuttosto complicata per la Berlinale 70 quest'anno ma ora è tempo di cinema e il programma sta per partire. Tra i film in concorso quest'anno anche due titoli italiani: Volevo nascondermi di Giorgio Diritti e Favolacce dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo. Entrambi i film hanno come protagonista Elio Germano.