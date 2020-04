Beppe Fiorello, l'attacco ai vacanzieri di Pasquetta: “siete complici del contagio”

Con la solita schiettezza che lo contraddistingue, Beppe Fiorello ha attaccato sui social tutti quelli che in questi giorni di festa non riescono a rinunciare alle gite fuori porta.

Beppe Fiorello si scaglia con forza contro chi si sta muovendo in questi giorni di festa senza necessità. L'attore, dopo aver visto le code di auto su alcune autostrade italiane, ha usato i social per accusare questi automobilisti di diffondere il contagio.

C’è chi è morto e chi morirà senza poter respirare, chi invece sfacciatamente ha preso la macchina ed è scappato a prendere una boccata d’aria in campagna.

Siete complici del contagio infinito, sappiatelo!!#iorestocasa #giuseppefiorello — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) April 11, 2020

Il giorno di Pasquetta è quello dedicato alla gite fuori porta. Purtroppo l'attuale emergenza sanitaria ci tiene bloccati in casa, nonostante la bella giornata ci inviti ad uscire. Per questo motivo nei giorni scorsi le varie prefetture hanno deciso di aumentare i controlli sulle strade, e nonostante questo c'è chi ha deciso di mettersi in macchina e tentare la sorte, non volendo rinunciare alla tradizione, come è successo ieri nella giornata di Pasqua.

Contro questi comportamenti scellerati, che rischiano di vanificare i sacrifici fatti fino ad ora, si è scagliato Beppe Fiorello su Twitter. "C'è chi è morto e chi morirà senza poter respirare - ha scritto l'attore sul social - chi invece sfacciatamente ha preso la macchina ed è scappato a prendere una boccata d'aria in campagna. Siete complici del contagio infinito, sappiatelo!!.

Non è la prima volta che il protagonista di tante fiction di successo ammonisce i suoi follower contro certi comportamenti, alcuni giorni fa sempre su Twitter aveva scritto "Preferisco essere accusato di complicità con chi sostiene la tesi del pericolo ancora alto piuttosto che il contrario, dare sfogo a sensazioni di vittoria è un grave pericolo".