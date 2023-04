Benvenuti a Eden 2, su Netflix in streaming da oggi

Benvenuti a Eden, la serie spagnola, ritorna su Netflix in streaming con tutti gli episodi della seconda stagione a partire da oggi 21 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Quando nuove minacce emergono nell'isola che non dà scampo, la ribellione fomenta un'intensa lotta per la libertà mentre Astrid mette in atto i suoi piani per il Nuovo Eden. In questa nuova stagione aumentano sull'isola i misteri e i pericoli, mentre la Fondazione Eden dà il benvenuto a due nuovi personaggi, interpretati da Carlos Torres e Nona Sobo, che si uniscono al cast. Tra gli altri, riprendono i loro ruoli Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Lucía Guerrero, Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev.

Benvenuti a Eden: un'immagine di scena

Nella stagione principale la protagonista è Zoa, un'adolescente molto popolare online che vive con la sorellina Gaby, che riceve un invito a partecipare a un party esclusivo su un'isola paradisiaca organizzato dalla Fondazione Edén, il marchio di una nuova bevanda, che si ripromette di renderla felice e di dare una svolta alla sua vita. Sebbene la sua migliore amica non abbia ricevuto l'invito, le due decidono di infrangere le regole al fine di vivere una notte da sogno e riescono a salire sulla nave che le porta verso un luogo sconosciuto.

La notte passa, proprio come avevano immaginato, letteralmente come in un sogno: le bevande fornite sull'isola fanno perdere loro la cognizione del tempo e il controllo delle proprie azioni. La mattina dopo l'amica di Zoa è scomparsa e la maggior parte dei giovani che sono andati con loro sull'isola sono tornati al punto di partenza. Che cosa ci fa Zoa ancora lì insieme ad una manciata di altri ragazzi?