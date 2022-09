Benedict Cumberbatch sulla scena commemorativa di Tony Stark: "Ero semplicemente sbalordito"

Benedict Cumberbatch ha rivelato che filmare la scena commemorativa di Tony Stark con star del franchise come Chris Evans, Scarlett Johansson, nuove aggiunte come Brie Larson, Chadwick Boseman e Tom Holland e altri giganti hollywoodiani come Michael Douglas è stato "sbalorditivo".

Avengers: Endgame è stato un vero e proprio spettacolo sotto ogni punto di vista: vedere oltre dieci anni di film culminare con il quarto capitolo di Avengers è stato molto commovente per milioni di fan. Come se non bastasse la scena in questione, che ha avuto luogo durante i momenti finali della pellicola, presentava praticamente tutti gli attori dei film Marvel.

A questo proposito, durante un'intervista di Oracle Time, la star di Doctor Strange ha rivelato di essere rimasto senza parole di fronte ai suoi colleghi: "Ero semplicemente sbalordito dalle persone da cui ero circondato, non riuscivo a parlare con loro, figuriamoci recitare con loro."

"La scena commemorativa per Stark è piuttosto intensa. È stato incredibilmente difficile e penso che tutti abbiano avuto un po' di sentimenti contrastanti quel giorno. Ricordo di aver detto "Ciao, buongiorno, come va?" a Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Ho pensato: 'Che cazzo sta succedendo? Come sono arrivato qui? Dio Mio, è tutto così bizzarro.' Era magia pura", ha concluso Benedict Cumberbatch.