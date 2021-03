Benedict Cumberbatch ricorda quando giocò ad un'app di peti con Steven Spielberg (VIDEO)

Benedict Cumberbatch, ospite al The Late Late Show, ha raccontato di quando lui e Steven Spielberg hanno giocato con un'app di peti mentre erano sul set del film drammatico del 2011, War Horse.

Benedict Cumberbatch ha descritto al conduttore James Corden questa app "molto divertente", composta da "tutte queste diverse tipologie di peti", inserite in una "lista etichettata in modo molto divertente". L'attore ha approfittato della sua ospitata per imitare anche alcuni dei peti contenuti nell'app in questione, da quella classica della "porta che si apre" a quella della principessa o quella più rumorosa. L'interprete di The Imitation Game ha poi descritto il suo "momento divertente" in cui ha utilizzato l'app in compagnia di Steven Spielberg.

Cumberbatch si trovava sul set del film di guerra ed ha iniziato ad usare l'app e fare un giochino in cui doveva abbinare i suoni della scoreggia ad un colore specifico. A quel punto Steven Spielberg gli ha chiesto cosa stesse facendo ed ha chiesto se poteva provare il gioco lui stesso. "Io e Tom Hiddleston eravamo sul pavimento a piangere dalle risate. Steven Spielberg si stava davvero innervosendo. È andato avanti per tantissimo tempo".

Durante l'apparizione al The Late Late Show, Cumberbatch e Corden hanno anche ricordato quando hanno giocato insieme una partita di dodgeball con una serie di altri personaggi famosi. In quel caso i due facevano parte del Team UK, mentre Michelle Obama, tra gli altri, giocava nel Team USA. Corden ha quindi mostrato una clip della partita in cui si vede Cumberbatch mentre lancia una palla direttamente sulla pancia dell'ex first lady. L'attore, ricordando quel momento, ha ammesso: "Non sono mai stato più imbarazzato nella mia vita. Potrei aver distolto lo sguardo casualmente, non sapevo che con tutta la mia forza avrei mandato quella palla contro di lei". Corden, che era il capitano della squadra, ha ricordato invece l'entusiasmo provato nel vedere il suo giocatore realizzare l'impresa. "Quando è Gran Bretagna contro America, è questo quello che ti serve. Il Cumberbatch!" ha scherzato il conduttore.

Ricordiamo che Benedict Cumberbatch è attualmente impegnato con le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel del film Marvel uscito nel 2016. La star britannica sarà inoltre il protagonista del film War Magician, un progetto diretto da Colin Trevorrow, ambientato durante la seconda guerra mondiale.