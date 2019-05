Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Moss star di The Power of the Dog, diretto da Jane Campion

Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Moss saranno i protagonisti del film The Power of the Dog, il nuovo progetto di Jane Campion.

Il progetto sarà un adattamento del romanzo scritto da Thomas Savage e la regista si occuperà anche della sceneggiatura del progetto, in vista di un inizio della produzione previsto entro la fine del 2019.

Jane Campion ha dichiarato in un comunicato: "The Power of the Dog è un romanzo sublime che merita una vita sul grande schermo. Non riesco a smettere di pensare alla storia, mi ha davvero conquistata. Le tematiche della mascolinità, della nostalgia e del tradimento sono un mix inebriante. Trovare una storia in cui le tematiche, la trama e i personaggi costruiscono la tensione mentre si rivelano a vicenda è inoltre raro e anche il finale è soddisfacente e inaspettato. Sarà la prima volta che lavorerò con un protagonista maschile, aspetto che trovo entusiasmante. Phil è un personaggio carismatico e complesso che dichiara guerra alla nuova moglie di suo fratello e al figlio teenager della donna".

Il romanzo racconta la storia dei fratelli Phil (Benedict Cumberbatch) e George Burbank. Phil è brillante e crudele, mentre George è meticoloso e gentile. I due possiedono il più grande ranch dell'area del Montana dove vivono. Quando George si sposa in segreto con la vedova Rose (Elisabeth Moss), Phil dà il via a una guerra senza tregua e sadica con lo scopo di distruggerla, usando suo figlio Peter come pedina.

Cumberbatch è protagonista in queste settimane nelle sale con Avengers: Endgame, mentre Elisabeth ritornerà presto sul piccolo schermo con i nuovi episodi della serie The Handmaid's Tale.

