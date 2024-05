Ben Whishaw sulla sua prima esperienza a Cannes: 'Bellissimo, ma davvero stressante. Ho ricordi orribili'

Ben Whishaw dovrebbe tornare al Festival di Cannes per presentare il nuovo film del regista russo Kirill Serebrennikov, Limonov: The Ballad, e ha ricordato la sua prima esperienza sulla Croisette.

L'attore, intervistato da Deadline, ha spiegato che è impegnato a teatro, ma spera di poter approdare in Francia per promuovere il film.

I ricordi dell'attore

Ricordando la sua prima esperienza a Cannes, Ben Whishaw ha ricordato che è andato al festival nel 2009 per presentare Bright Star, diretto da Jane Campion, e aveva circa 28 anni. L'attore ha sottolineato che è stata un'esperienza "fantastica, ma anche davvero stressante", aggiungendo poi: "Ho un orribile ricordo di essermene andato da un'intervista perché... Non so perché. Ero un po' sopraffatto".

Ben ha spiegato che ci sono un sacco di persone di famose e molte regole da seguire, ricordando poi: "Non ricordo precisamente cosa è accaduto, ma Jane non stava indossando i tacchi alti e quello era un problema: non poteva andare sul red carpet perché non indossava quelle scarpe, ma dei sandali spaiati".

Whishaw è poi tornato sulla Croisette nel 2015 per presentare The Lobster e la sua esperienza gli ha permesso di gestire meglio la situazione.

Ben Whishaw in Limonov: The Ballad

Il consiglio a sé stesso

La star ha quindi spiegato che se potesse dare un consiglio a sé stesso da giovane sarebbe quello di ridere della situazione: "Si tratta di uno spettacolo che non puoi affrontare seriamente. Lo stavo affrontando troppo seriamente, come probabilmente facevo con tutto all'epoca. Penso di essere un po' più leggero ora. Ma, in passato, provavo tutto in modo più intenso rispetto a quanto fosse necessario e prendevo tutto troppo personalmente. Quindi penso che direi di prendersi una pausa. Fai una pausa, vai e fai qualcosa di divertente".