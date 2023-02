Ben Stiller reciterà in Three Identical Strangers, nuova serie tv tratta dall'omonimo documentario

Three Identical Strangers, il documentario del 2018 diretto da Tim Wardle, diventerà una serie tv limitata, con Ben Stiller in trattativa per entrare nel suo cast. A riportare questa informazione è stato Variety, rivelando che l'attore è vicino a un accordo con la produzione.

In base a quello che sappiamo la serie tv di Three Identical Strangers sarà scritta da Amy Lippman (impegnata nel progetto anche come showrunner) con Sony Pictures Television che produce insieme a SK Global e TriStar Television. L'adattamento per il piccolo schermo della storia, inoltre, seguirà le orme del documentario originale raccontando quanto realmente accaduto a Bobby Shafran, David Kellman e Eddy Galland, tre gemelli identici che sono stati separati alla nascita per poi riunirsi più avanti nella vita.

Ben Stiller sarà uno di questi 3 fratelli, interpretandolo nell'età adulta. Il nuovo lavoro in Three Identical Strangers segna un lieto ritorno sul set dell'attore, che negli ultimi anni si è dedicato principalmente alla produzione e alla regia.