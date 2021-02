Ben Stiller regista e sceneggiatore di Bag Man, film tratto dall'omonimo podcast

Ben Stiller sarà il regista di Bag Man, un adattamento per il grande schermo del podcast di Rachel Maddow.

Il progetto è in fase di sviluppo grazie al sostegno di Focus Features e il filmmaker sarà coinvolto anche come sceneggiatore.

Bag Man racconta la storia dello scandalo politico del 1973 che ha travolto Spiro Agnew, il vice-presidente di Richard Nixon che era coinvolto in casi di corruzione ed estorsione mentre nessuno stava facendo attenzione a quello che stava accadendo.

Ben Stiller firmerà lo script in collaborazione con Adam Perlman e Mike Yarvitz.

Il podcast approfondiva la storia svelando gli intrighi e il giro di denaro avvenuto nell'ombra negli spazi della Casa Bianca.

Maddow ha scritto sul caso il libro Bag Man: The Wild Crimes, Audacious Cover-up, and Spectacular Downfall of a Brazen Crook in the White House e farà parte del team della produzione in collaborazione con Nicky Weinstock, Michael Price, Erin David, Andrew Singer, Lorne Michaels e Josh McLaughlin.

Ben Stiller tornerà dietro la macchina da presa, dopo il successo della serie Escape at Dannemora, anche in occasione di London, film prodotto da Lionsgate con star Oscar Isaac.