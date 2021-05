Ben Mendelsohn reciterà accanto a Daisy Ridley in The Marsh King's Daughter

Ben Mendelsohn sarà il protagonista del film The Marsh King's Daughter nel quale affiancherà Daisy Ridley e le riprese del thriller inizieranno a giugno in Canada.

I due attori hanno entrambi recitato nei film della saga di Star Wars, rispettivamente in Rogue One e nella nuova trilogia, ma non hanno mai avuto occasione di lavorare insieme a causa delle diverse dimensioni temporali in cui sono ambientate le due due storie.

Ben Mendelsohn in Bloodline

Nel film The Marsh King's Daughter, diretto da Neil Burger (Limitless), Ben Mendelsohn avrà la parte di Jacob Holbrook, il famoso "Re della Palude", che ha tenuto prigioniere la giovane figlia Helena e la moglie per anni. La ragazza interpretata da Daisy Ridley, dopo una vita trascorsa nel tentativo di lasciarsi il passato alle spalle, deve però affrontare i suoi demoni interiori quando il padre, inaspettatamente, ritorna nella sua vita.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Karen Dionne e la sceneggiatura è stata firmata da Elle Smith e Mark L. Smith (The Revenant). Tra i produttori ci saranno anche Teddy Schwarzman (The Imitation Game), Keith Redmon (The Revenant) e Mark L. Smith.

Ben Mendeloshn ha recentemente recitato nelle serie Bloodline e The Outsider, prossimamente tornerà a lavorare per il piccolo schermo in occasione di Secret Invasion, progetto Marvel destinato a Disney+.

Tra i prossimi film di cui sarà protagonista, invece, ci sono Cyrano accanto a Haley Bennett e Misanthrope con star Shailene Woodley.