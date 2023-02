Ben McKenzie sarà il protagonista di The Hurt Unit, nuovo medical drama della ABC

Un nuovo ruolo per Ben McKenzie, l'ex Jim Gordon di Gotham, pronto a tornare sul piccolo schermo protagonista del medical drama della ABC The Hurt Unit.

Ben McKenzie torna sul piccolo schermo con un nuovo ruolo. L'attore volto del giovane James Gordon in Gotham sarà infatti il protagonista del nuovo medical drama della ABC, The Hurt Unit.

Dopo un periodo lontano dal set, Ben McKenzie è pronto quindi a ricominciare. L'attore, che in molti ricorderanno anche nel ruolo di Ryan Atwood nella serie The O.C., indosserà il camice nel nuovo medical drama The Hurt Unit.

The O.C. - Il creatore della serie rivela perché Ryan e Summer non hanno mai fatto coppia

La serie, come riportato da TVLine, viene descritta come "un medical drama all'avanguardia su un team altamente qualificato di chirurghi e infermieri traumatologici che corrono sul campo per curare i pazienti che non arriveranno in ospedale in tempo. Quando i malati e i feriti non possono arrivare al pronto soccorso, l'Hurt Unit (Hospital Urgent Response Team) lo porta da loro".

L'ex Jim Gordon indosserà i panni di Danny, il chirurgo a capo dell'unità d'élite HURT che "deve prendere decisioni in una frazione di secondo nelle circostanze più disperate, spesso rischiando la propria vita. Sebbene sia indiscutibilmente un eroe, Danny" viene presentato come un medico che rischia troppo nel suo lavoro e che sembra "destinato a ricevere una seria punizione".

"Il suo legame più profondo è con i suoi compagni di squadra, professionisti di prima classe che condividono la sua passione, qualcuno direbbe ossessione, per salvare vite umane" con queste parole si conclude la descrizione del nuovo personaggio che Ben McKenzie porterà sul piccolo schermo in un pilot che sarà diretto da Marc Webb.