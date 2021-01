Ben is Back: Julia Roberts volle il figlio del regista nel film (e a cena da lei)

Julia Roberts volle Lucas Hedges come protagonista di Ben is Back dopo aver visto la sua performance in Manchester by the Sea.

Fu Julia Roberts a combattere affinché Lucas Hedges, figlio del regista Peter Hedges, fosse scelto per interpretare la parte del protagonista di Ben is Back. L'attrice inoltre, prima dell'inizio delle riprese, decise di invitare a cena Lucas, insieme ad altri membri del cast, al fine di conoscerlo meglio.

Ben is Back: Julia Roberts e Lucas Hedges in una scena

Durante la fase di pre-produzione di Ben is Back il regista si stava occupando del casting della pellicola e non aveva intenzione di scegliere suo figlio Lucas per il ruolo del protagonista: stava già prendendo in considerazione un'ampia rosa di altri attori. Fu la Roberts a insistere affinché fosse scelto dopo aver visto il giovane Hedges in Manchester by the Sea.

Prima dell'inizio delle riprese Lucas e Kathryn Newton trascorsero il giorno del Ringraziamento come ospiti a casa della Roberts, durante il pranzo Julia intrattenne ben 22 ospiti a tavola, tra membri della produzione e familiari.

Ben Is Back: un primo piano di Julia Roberts

Su Rotten Tomatoes l'81% dei critici ha dato al film una recensione positiva sulla base di 216 recensioni, con una valutazione media di 6,9 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Ben is Back, piacevolmente sobrio, sovverte gli stereotipi sui drammi familiari e fornisce un palcoscenico per le straordinarie performance di Lucas Hedges e Julia Roberts."