Ben Affleck, il suo nuovo look non piace: "Lo invecchia" (FOTO)

Ben Affleck ha abbandonato il look brizzolato ma il parrucchiere delle star Michael Canalé non ha approvato il nuovo colore innaturale: ecco le foto.

Il nuovo look di Ben Affleck lo invecchia, questa è stata l'impietosa sentenza del colorista delle dive quando ha visto le foto dell'attore che ha abbandonato il look sale e pepe per una tonalità più scura dei capelli e barba, Michael Canalé scrivendo a Page Six l'ha definita innaturale.

Ben Affleck è sentimentalmente impegnato con Ana de Armas, i due si sono conosciuti sul set di Deep Water e l'attrice cubana sembra aver avuto anche l'approvazione dei figli dell'attore. L'interprete di Batman nei giorni scorsi è stato fotografato per le vie di Los Angeles con un look decisamente differente. Il 47enne attore aveva i capelli più scuri, rispetto al brizzolato di alcuni giorni prima. Il colorista Michael Canalé - che conta clienti come Jennifer Aniston, Penelope Cruz e Cameron Diaz - ha scritto a Page Six per criticare la scelta dell'attore sostenendo che la nuova tonalità non sembra naturale.

"Lo invecchia un po', il colore è un po' troppo scuro, anche quello della barba sembra innaturale", ha scritto Canalé, che non lavora con Affleck, in un'e-mail a Page Six Style. "Un colorista professionista non lo avrebbe fatto così opaco". Il colorista che è solito dispensare consigli sui problemi della ricrescita ha spiegato: "eliminando il 20-50 percento del grigio avrebbe dimostrato dieci anni di meno". Canalé nella sua mail consiglia alle star di usare il semipermanente "non altera il colore di base naturale e dà meno problemi durante le scene girate in determinate condizioni di illuminazione".

Il rappresentante di Affleck non voluto commentare le affermazioni del colorista, quindi non sappiamo se Ben si sia rivolto ad un esperto o se sia una tintura fatta in casa, magari per mano dell'attrice cubana, o se il look è legato ad un prossimo ruolo dell'attore. Ben ed Ana hanno ufficializzato la loro relazione il mese scorso, pubblicando su Instagram una serie di foto mentre festeggiavano il compleanno dell'attrice.