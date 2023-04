Ben Affleck ha scioccato il web con una sua recente intervista: la reazione dei fan è impagabile (VIDEO)

Ben Affleck ha nuovamente sfoderato la sua arma segreta, il suo alter-ego sconosciuto ai più: ovviamente stiamo parlando del Señor Affleck. Durante una recente intervista l'attore ha scioccato i fan ricordando a tutti quanto sia fluente in lingua spagnola, mentre promuoveva il suo dramma sportivo intitolato Air - La storia del grande salto.

La rete radiofonica spagnola Cadena Ser ha intervistato Ben durante la giornata di ieri e l'attore ha parlato a lungo del suo nuovo film in uno spagnolo quasi perfetto. Inutile dire che gli spettatori sia rimasti sbalorditi e che abbiano invaso i social media per commentare l'abilità "segreta" della star:

"Sentire Ben Affleck parlare in spagnolo così bene non era sulla mia scheda bingo del 2023", ha scritto Sophia Rivka Rossi su Twitter, mentre un altro utente ha postato un commento semplicemente esilarante: "Ben Affleck che parla in spagnolo è assolutamente terrificante, la mia mente non riesce a collegare la sua faccia alla voce, è come un'esperienza extra-corporea".

In realtà quest'abilità di Ben Affleck non è poi così segreta: durante un episodio del The Kelly Clarkson Show del marzo del 2020, l'attore aveva rivelato di aver imparato lo spagnolo da adolescente girando una serie televisiva in Messico: "L'ho rispolverato con mia figlia, le dico sempre: 'Mi dispiace non poterti aiutare con i compiti di matematica ma non sarai mai più brava di me in spagnolo'."