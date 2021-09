Ben Affleck su Jennifer Lopez: "L'impatto che ha avuto sul mondo è stupefacente"

Jennifer Lopez è stata nominata Brand Visionary 2021 da Adweek e il suo compagno, Ben Affleck, ha affermato che, considerato "l'impatto che ha avuto sul mondo" l'onorificenza è più che meritata. Il vincitore dell'Oscar ha parlato con Adweek, spiegando quanto sia stupefacente ciò che Jen ha fatto per il mondo dello show business.

The Last Duel: il profilo di Ben Affleck

"Tutto quello che posso dirti è che ho visto in prima persona quanto è importante quello che ha fatto: vedo continuamente donne di colore avvicinarsi a Jennifer per dirle che la sua forza e la sua intraprendenza significano moltissimo per loro", ha spiegato Affleck.

"Sono sbalordito dall'effetto che Jennifer ha avuto sul mondo. Io come artista, al massimo, posso realizzare dei film che commuovono le persone. Jennifer ha ispirato un enorme gruppo di donne a sentirsi parte di questo paese," Ha continuato l'attore. "Questo è un effetto che pochi, nel corso della storia, sono riusciti ad avere sulla gente".

Lopez ha costruito il suo marchio personale per decenni, ben prima che essere un "influencer" fosse una professione. L'imprenditrice stessa ha spiegato come fosse consapevole dei marchi con cui collaborare sin dall'inizio della sua carriera: "Ho scelto di essere ambasciatrice di marchi come L'Oréal e Louis Vuitton quando le altre ancora non lo facevano. Sentivo che era importante iniziare a vedere una donna come me nelle loro pubblicità. Vedere una latina negli spot, una giovane ragazza latina era molto importante. Credevo di poter fare la differenza."