Ben Affleck e Jennifer Lopez, matrimonio in vista per i Bennifer?

Quasi 20 anni dopo la prima proposta di matrimonio di Ben Affleck a Jennifer Lopez, si dice che la coppia sia vicina ad un secondo fidanzamento, almeno secondo quanto dichiarato da una fonte anonima molto intima con le due celebrità. Soprannominati "Bennifer", nel corso di pochi mesi i due sono rapidamente tornati ad essere una delle coppie più discusse del momento.

Nel 2021, dopo una separazione molto pubblica da Jennifer Garner e una valanga di titoli dei tabloid, sono iniziate a circolare voci secondo le quali Affleck avrebbe ricominciato a frequentare la Lopez ed è stata proprio quest'ultima a confermarlo, condividendo una foto della coppia sul proprio profilo Instagram lo scorso luglio.

Negli ultimi mesi la star di Will Hunting - Genio ribelle è tornata al centro del gossip per un'intervista concessa durante l'Howard Stern Show, nella quale ha dichiarato di essersi sentito "intrappolato" mentre era sposato con Jennifer Garner. Queste sue parole, riportate senza contesto da svariati giornalisti, sono state poi chiarite dall'attore durante una chiacchierata con Jimmy Kimmel.

"Jen e Ben stanno andando alla grande. L'intervista di lui con Howard Stern non ha minimamente scosso la loro relazione. Cose del genere a volte accadono e le parole possono essere fraintese", ha svelato la fonte anonima, secondo quanto riportato da ET. "Sono follemente innamorati e Jen lo sta sostenendo in tutto e per tutto, motivo per cui voleva far conoscere pubblicamente la sua posizione circa la faccenda. I loro figli sono molto vicini, le rispettive famiglie si rispettano e vanno anche d'accordo, quindi le cose stanno andando bene per tutti. I loro amici pensano che prima o poi si fidanzeranno ufficialmente di nuovo, anzi è solo questione di tempo".