Ben Affleck impreca in diretta tv e reagisce alla situazione con un commento ironico

Ben Affleck si è lasciato sfuggire due imprecazioni in diretta televisiva mentre parlava di baseball e la sua reazione è stata altrettanto colorita su Twitter.

L'inaspettato "incidente" è avvenuto durante le trasmissioni Get Up! e First Take in onda su ESPN mentre l'attore parlava di baseball.

I responsabili delle due trasmissioni, trasmesse live, non sono riusciti a "censurare" in tempo le sue reazioni sopra le righe mentre parlava della situazione del campione Tom Brady, il quarterback dei New England Patriots, e del Deflategate, lo scandalo che aveva colpito il campionato NFL quando si era scoperto che alcuni palloni erano stati sgonfiati sotto i limiti previsti. Ben Affleck ha quindi dichiarato che il Deflategate era "una cazzata" e successivamente aveva esclamato "oh merda" prima che gli venisse posta una domanda.

L'ex interprete di Batman, dopo che online avevano fatto notare quanto accaduto, ha semplicemente commentato con una faccina ridente e l'esclamazione "Beh, m**da!".

I commenti dei fan sono stati comunque molto ironici, sottolineando che è ancora Batman e può dire quello che vuole e il mondo deve ascoltare, o esprimendo il proprio divertimento per quanto accaduto in diretta tv.

You're the Batman. You can say whatever you want and the rest of the world has to shut up and listen. pic.twitter.com/8SLLy0wggw — MidnightRadio (@MdnghtRadio7) February 18, 2020

Do u see all the Batman replies? Come back! DCEU needs YOU. You are Batman and Bruce Wayne. — Will Grayson (@Wills_Corner) February 18, 2020

Did @BenAffleck drop the S-bomb on @FirstTake ??? I think he did — Jason Hummel (@tucci626) February 18, 2020

does @BenAffleck realize he’s on live tv right now? — Joey Mansky (@manskyjoey) February 18, 2020

ESPN just learned their lesson: have the 10 second delay handy when interviewing Boston guys. Ben Affleck just dropped a “Deflategate was bulls***” when asked about Boston scandals on Get Up. 😂 — Chris Thomasson KIII (@ChrisThomasson7) February 18, 2020

Ben Affleck shilling for Tom Brady like he's from "Boston". — BlackRadical (@mlklives) February 18, 2020