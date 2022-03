Ben Affleck fa un cameo nel video di Marry Me di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha pubblicato un nuovo video musicale del suo brano Marry Me nel quale figura anche un cameo inaspettato del suo fidanzato: nel breve filmato J.Lo e Ben Affleck si rannicchiano a letto insieme, tra sorrisi, abbracci, coccole e baci sul collo.

Nonostante la faccia di Affleck non venga mai mostrata in nessuna delle inquadrature, la sua presenza è innegabile nel videoclip. In una scena J.Lo, seduta al pianoforte, fissa un ritratto in bianco e nero della star di Gone Girl accanto a tutte le sue foto di famiglia incorniciate.

Altre sequenze del filmato mostrano la cantante mentre ride, legge delle sceneggiature e si asciuga le lacrime mentre canta ripetutamente il ritornello "sposami", prima di tornare a letto con il suo partner e chiudere gli occhi con un sorriso.

Il video musicale arriva dopo che Jennifer Lopez ha rivelato che Ben Affleck l'ha sorpresa attraverso un montaggio realizzato con dei vecchi filmati con in sottofondo il suo singolo On My Way dalla colonna sonora di Marry Me come regalo di San Valentino.