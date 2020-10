Ben 10 Il Film: Minaccia alla terra, su Cartoon Network oggi in prima tv

BEN 10 sbarca nello spazio. Il celebre bambino-eroe amato in tutto il mondo torna protagonista sul piccolo schermo in un film inedito, che lo vedrà alle prese con una imperdibile avventura intergalattica: appuntamento oggi alle ore 19.40 con Ben 10 Il Film: Minaccia alla terra, in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) in prima TV assoluta.

In questo nuovo film Ben 10 sarà di nuovo alle prese con il malvagio Vilgax, uno dei più temuti alieni dell'universo e spietato conquistatore intergalattico, pronto a minacciare ancora una volta il pianeta Terra. L'eroico Ben 10, con l'aiuto del suo inseparabile orologio Omnitrix che riesce a trasformarlo da ragazzo qualunque in tanti alieni diversi e potentissimi, partirà per un viaggio interstellare per combattere ancora una volta il suo acerrimo nemico, mentre suo nonno Max e la cugina Gwen faranno squadra con Kevin 11 per proteggere la Terra durante l'assenza di Ben. Ma quando il giovane eroe verrà scambiato per un fuorilegge dello spazio, sarà costretto a tornare sulla Terra per difendersi nel processo del secolo... L'amatissimo Ben 10 si prepara così per una nuova ed emozionante avventura in un film ricco di azione e divertimento, in cui dovrà affrontare la sfida più grande di sempre: nello spazio!

Locandina di Ben 10 il Film: Minaccia alla Terra

In questa avventura intergalattica Ben 10 assumerà delle inedite forme aliene: quella del temibile Omosauro, che con un colpo della sua coda potenziata riesce a provocare onde d'urto potentissime e del potente Inferno, in grado di volare nello spazio profondo e sferrare pugni fiammeggianti. Nel film ritroveremo tutti i personaggi più amati dello show televisivo: accanto a Ben, ci saranno il suo energico nonno Max, sempre pronto per nuove avventure, e la cugina Gwen, una bambina di 10 anni intelligente e matura. Insieme a loro ci sarà anche Kevin 11, un ragazzo molto intelligente che ha costruito l'Anti-trix, una versione personalizzata dell'orologio Omnitrix, attraverso il quale può creare nuove versioni alternative degli eroici alieni di Ben. La squadra dovrà vedersela con il nemico numero uno di Ben 10, il terribile Vilgax, il cui principale obiettivo è quello di impossessarsi del potente Omnitrix per poter dominare il mondo intero.

Prodotta da Cartoon Network Studios e creata da Man of Action Entertainment (Big Hero 6), la serie originale di BEN 10 è andata in onda per la prima volta su Cartoon Network nel gennaio del 2006, riscontrando fin da subito l'apprezzamento da parte di critica e pubblico. La serie è diventata rapidamente uno dei brand per ragazzi più forti a livello globale. Ben 10 è infatti uno degli show più seguiti ed amati dai ragazzi ed è anche uno dei franchise di maggior successo a livello mondiale di Cartoon Network.