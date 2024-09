Ben 10: brutte notizie per l'atteso adattamento in live-action

Il progetto di un adattamento in live-action del celebre show animato di Cartoon Network era in fase di sviluppo da qualche anno

Sono passati diversi anni da quando Ben 10 ha fatto il suo debutto, e c'è un motivo per cui la serie animata è ancora considerata come uno dei migliori prodotti originali di Cartoon Network.

Naturalmente, l'eredità dello show ha fatto sì che molti aspettassero un aggiornamento sui progetti di Ben 10 in live-action. Più di dieci anni fa, Hollywood aveva segnalato il suo interesse a portare in vita un progetto sul personaggio, ma in una recente intervista uno dei produttori ha affermato che quei piani sono stati accantonati.

L'aggiornamento proviene da The Direct, che ha avuto modo di discutere con Steve Richards, regista e uno dei produttori legati all'adattamento in live-action di Ben 10. Quest'ultimo è stato interrogato sui piani per la realizzazione del film e quando gli è stato chiesto qualche aggiornamento in merito al progetto, ancora presente sulla pagina IMDb, Richards ha confermato che è morto per problemi dovuti principalmente alle licenze.

"Devo ammettere che dovrei aggiornare quella pagina su IMDb. Quando lavoravo con Joel Silver, avevamo i diritti per Ben 10, ma adesso sono scaduti... Però qualcuno dovrebbe realizzarlo, giusto?", ha chiesto Richards.

Gli ultimi dettagli noti sul live-action di Ben 10

Per coloro che non sapevano nemmeno dell'adattamento live-action, nel 2011, Variety aveva riportato la notizia che Joel Silver aveva firmato per produrre un film live-action per la serie e che la Warner Bros. avrebbe dovuto distribuire il film. Silver aveva anche espresso la speranza di trasformare Ben 10 in un franchise hollywoodiano e, a dire il vero, la serie fantascientifica aveva molto materiale che giustificasse questa intenzione.

"Penso che dobbiamo provare a fare qualcosa di nuovo e a farlo in modo da rimanere fedeli al materiale originale", aveva dichiarato Silver a Variety. "Ho un bambino di 5 e uno di 9 anni, quindi credo che il target sarà una via di mezzo tra loro". A un certo punto era spuntato addirittura il nome di Tom Holland come Ben 10.

Tom Holland non sarà Ben 10, l'attore nega un coinvolgimento in un possibile film

Naturalmente, il futuro live-action che Silver si era prefissato con Richards non si è realizzato. Il film è rimasto troppo a lungo nel purgatorio dello sviluppo e ora i diritti sono scaduti. Ben 10 era nel pieno del suo apice nel 2011, quindi Cartoon Network era ansiosa di trarre profitto dal suo successo. Ma, naturalmente, il panorama del network è molto diverso al giorno d'oggi.