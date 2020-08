Tom Holland non sarà Ben 10, l'attore nega un coinvolgimento in un possibile film

Tom Holland ha smentito le indiscrezioni apparse online che sostenevano fosse stato scelto per recitare nella versione live-action di Ben 10.

Il commento della giovane star è stato condiviso online dopo che sui social era diventata virale un fotomontaggio che lo immaginava con il look del personaggio della serie di Cartoon Network.

La star di Spider-Man ha notato l'attenzione data all'immagine apparsa online e ha semplicemente commentato rispondendo "No" a chi gli chiedeva se fosse possibile un suo coinvolgimento nel progetto.

Il commento di Tom Holland è apparso nel post creato da un fan sui social media:

Per ora non è ancora stata confermata la produzione di un adattamento live-action della serie Ben 10 anche se da tempo si accenna a un reboot di Ben 10 e Steven T. Seagle e Duncan Roselau hanno parlato della possibilità di rivistare la storia e l'infanzia del personaggio.

Seagle ha dichiarato: "Stiamo sempre cercando di raccontare storie su qualcosa che un ragazzino sta pensando, di cui si sta preoccupando o desiderando, e poi abbiamo lasciato che la storia nascesse da quell'elemento narrativo. In quel modo lo show può rimanere fresco per sempre perché queste tematiche non hanno limiti".