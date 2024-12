Belve, Sonia Bruganelli e il rapporto con Angelo Madonia: "Con lui sono serena"

Un'intervista in cui Sonia Bruganelli a Belve si è rivelata a 360 gradi, tra vita privata e amori. Parte speciale è il rapporto con Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le stelle

Che sia uno dei personaggi più chiacchierati del momento è un dato di fatto. Fresca della sua partecipazione a Ballando con le stelle (dove da poco non è riuscita a tornare in competizione dopo il ripescaggio), Sonia Bruganelli è arrivata a Belve su Rai 2 ed è stata intervistata da Francesca Fagnani. Qui, la ex moglie di Paolo Bonolis non solo ha raccontato "segreti" sulla sua vita lavorativa ma ha aperto anche una parentesi sul rapporto con Angelo Madonia che, fino a una settimana fa, era nel cast dell'attuale stagione di Ballando con le stelle.

Sonia Bruganelli a Belve sulla storia d'amore con Madonia

Nel raccontare come ha conosciuto il ballerino e come sta proseguendo la sua love story, Sonia Bruganelli è stata molto schietta. "È arrivata una persona che è Angelo Madonia. Sto bene, però mi sono resa conto che quest'uomo si è avvicinato a me e si è preso una serie di strali, mi dispiace molto" afferma. "Mi sono imposta e mi impongo di fare quello che non abbiamo fatto ai tempi con Paolo, che è quello di tutelare tutto quello che è, che sarà e che potrà essere" continua. "Io sono serena perché mi succede che non dipendo più da chi ho accanto, ma dipendo da come sto. Questo è importantissimo", conclude.

Nel corso dell'intervista, la Bruganelli ha parlato anche del suo rapporto con Poalo Bonolis affermando che una volta lo ha tradito, e poi ha rivelato dettagli sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle che, già negli giorni scorsi, hanno creato molto scompiglio. Ciò che emerso è un'immagine di Sonia Bruganelli molto schietta e sincera, pulita ma molto vicina a quella fotografia da diva che si vede sui social.