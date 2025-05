Belve, Raz Degan insinua il tradimento di Paola Barale: "era sposata prima di conoscermi"

Nella puntata di Belve andata in onda ieri martedì 20 maggio, Raz Degan ha sganciato una vera bomba per gli amanti del gossip. Parlando del suo legame con Paola Barale, l'attore ha lasciato intendere che la loro relazione sarebbe iniziata quando lei era ancora sposata con Gianni Sperti.

Il triangolo con Paola Barale e Gianni Sperti: cosa ha detto Raz Degan a Belve

Raz Degan

Una frase buttata lì, quella dell'ex modello, in risposta a una provocazione di Francesca Fagnani, ma che ha acceso subito il dibattito. La conduttrice di Belve ha infatti esordito affermando che "Paola disse qua che un uomo che si definisce libero e poi tradisce, è uno sfigato", ma Degan subito ribatte: "Ma scusa, era sposata prima di conoscermi, no? Come definisce lei?".

E mentre la conduttrice insisteva sulla cronologia della loro storia - "Come ha fatto a rapirla a Sperti?" - lui ha tagliato corto: "Non lo so, non voglio entrare in questa storia, ma nessuno è perfetto".

14 anni d'amore e una passione mai dimenticata

Raz Degan ha poi parlato con trasporto del lungo amore con Paola Barale: "Quando è venuta all'Isola mi ha illuminato, mi ha fatto sentire a casa. In quel momento ero sincero. Non definisco il nostro rapporto fallito. Quanta popolarità abbiamo avuto e quanti bastoni tra le ruote ci sono stati messi?". E aggiunge, semplicemente: "Se siamo durati 14 anni è perché c'era qualcosa di profondo".

Un legame, il loro, che ha occupato le pagine dei magazine per anni e che è stato costellato di gossip e momenti turbolenti, come il famoso blitz antidroga che l'attore ha definito una montatura: "Abbiamo vinto la causa contro i giornalisti che scrissero quelle sciocchezze".

Sessualità tantrica, microdosi e paparazzi legati

Tra un ricordo e l'altro, Degan ha anche parlato della sua vita intima, rivelando di praticare da vent'anni il brahmacharya, "sesso senza eiaculare". Ha poi raccontato l'episodio surreale in cui avrebbe legato un paparazzo a un albero, nei pressi del suo trullo, dopo aver visto un flash: "Uscì con il bastone e il cappello da cowboy. Poi arrivò la polizia", dichiara.

Sul fronte droghe, ha ammesso di aver sperimentato di tutto, dalle comuni sostanze ricreative agli allucinogeni amazzonici: "Dipende da che cosa si considera droga. Esiste un allucinogeno che agisce come una seduta psichiatrica. Ti può illuminare o portarti all'inferno. Non è una droga, in Italia è illegale ma in Amazzonia si tratta di un rito. Ti aiuta a rompere un tabù".

E ha chiuso con una battuta che ha spiazzato Francesca Fagnani: "Mi capita di prenderne delle microdosi magari quando monto o scrivo. Anche qui in studio in Rai. No, sto scherzando". Che burlone.