Belve: perchè Mediaset sta bloccando la partecipazione di Andrea Giambruno al programma di Francesca Fagnani

La conduttrice di Belve aveva rivelato l'intenzione di intervistare l'ex compagno della premier. Ora pare però che Mediaset non abbia intenzione di concedere il via libera ad Andrea Giambruno.

Solo qualche settimana fa, Francesca Fagnani aveva parlato della nuova stagione di Belve (tutti i martedì su Rai 2 in prima serata) ed era spuntato il nome di Andrea Giambruno. L'ex volto di Mediaset, ed ex compagno della premier Meloni, era stato formalmente invitato per un'intervista ma, come riporta Il fatto Quotidiano, pare che da parte di Mediaset non ci sia nessuna intenzione di concedere al giornalista il benestare per partecipare al programma di Rai 2.

Niente intervista di Giambruno a Belve? Le fonti interne raccontano la verità

"Avete mai visto un calciatore che dà un'intervista a un giornale nemico parlando male della propria squadra?" si legge sul Fatto. Il quotidiano riporta alcune "voci di corridoio" in cui sembra che da Mediaset non sia mai arrivato il via libera per permettere a Giambruno di partecipare a Belve. Si crede che lo stallo nelle trattative sia un modo per mettere in stand by la questione fino al termine del programma, ma il giornale getta altra benzina sul fuoco.

Tutto pare che sia legato a una semplice paura che il giornalista posso rivelare fin troppo sulla sua vita privata, contribuendo così al successo di una trasmissione rivale. E, ovviamente, c'è anche il timore di un attacco diretto ai vertici. Questo perché dopo lo scandalo che è stato riportato da Striscia la Notizia, il giornalista non è più tornato in video a Diario del giorno ed è stato "confinato" in redazione. Più di tutto, Giambruno ha confessato la sua insoddisfazione e la voglia di lasciare Mediaset per valutare altre offerte di lavoro.

Sempre secondo Il Fatto, ci sarebbe un altro motivo più concreto dietro l'ostilità dei vertici Mediaset per l'intervista a Belve. I ben informati riportano che l'ex compagno di Meloni pare che stia trattando una buonuscita con Mediaset per passare a una tv concorrente dato che il Biscione lo "avrebbe trattato ingiustamente".

Intanto, come riportato da TvBlog, Giambruno sarà ospite a Diritto e Rovescio nella puntata di giovedì, e sabato sarà a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo nelle Marche per presentare il libro di Gennaro Sangiuliano su Donald Trump.