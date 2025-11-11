Belve non va in onda stasera su Rai 2, ma Francesca Fagnani fa salire l'hype svelando il prossimo ospite

In questo martedì 11 novembre 2025 non andrà in onda Belve a farci compagnia nella prima serata di Rai 2. Il motivo è presto detto ed è lo stesso di ieri sera: si giocano le ATP Finals 2025 a Torino e la seconda rete Rai trasmetterà il match che vedrà contrapposti l'italiano Musetti e l'australiano De Minaur.

Gli orari di gioco del tornero torinese sono due, le 14:00 e le 20:30, e dunque, se ieri sera è toccato a Lo spaesato di Teo Mammucari cedere il posto, stasera sarà Francesca Fagnani a fare spazio al tennis.

Belve tornerà martedì 18 novembre

Belve: Francesca Fagnani in studio

Naturalmente si tratta solo di una piccola pausa per le interviste "spietate" (anche se oggi non più così tanto) della giornalista romana. Belve tornerà regolarmente nella prima serata di Rai 2 martedì prossimo, il 18 novembre. E, come svelato dalla stessa Fagnani nelle stories di Instagram, tornerà alla grande considerando che uno dei prossimi tre ospiti sarà Cristiano Malgioglio.

Giudice di Tale e Quale Show, ospite ormai fisso al tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa, nella passata stagione anche co-conduttore di Sanremo, il cantautore siciliano, grazie al piccolo schermo, sta vivendo una seconda giovinezza professionale, consolidando di progetto in progetto il prorio status di volto amatissimo della TV.

E non è tutto: nella terza puntata di Belve 2025 dovrebbe essere presente un'altra cantante amatissima come BigMama, la cui presenza è stata spoilerata sui social da alcuni scatti rubati durante l'intervista.

Belve non sembra conoscere crisi, almeno d'ascolti

Francesca Fagnani e Michele Morrone

Il format è sempre lo stesso fin dalla sua nascita, ma nel corso delle stagioni, soprattutto da quando è passata dalla seconda alla prima serata di Rai 2, Francesca Fagnani è stata attenta a puntellare lo show di piccoli ritocchi qua e là.

Ci ha provato con gli inserti comici (poco riusciti), ci ha provato con il momento musicale di Serena Brancale (nella scorsa stagione), ma nulla sembra aver funzionato. Fino all'arrivo, nella stagione in onda in queste settimane (sempre disponibile su RaiPlay), dell'amica Maria De Filippi, presenza fissa del cast, il cui ruolo non è stato francamente ancora ben chiarito.

La verità è che, al netto di tutto, gli ascolti parlano da soli e così da diverse stagioni Belve si riconferma ormai lo show di punta di una seconda rete Rai che altrimenti annaspa in un palinsesto senza identità. Una boccata d'aria fresca, che, nonostante gli anni, continua a vedere i suoi numeri in crescita: pensate che la prima puntata dell'autunno 2025, con 1.748.000 spettatori pari al 12,9% di share, è stata la più vista di tutte le 13 stagioni.