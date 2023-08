Belve: Fabrizio Corona ospite della prima puntata, a settembre su Rai2

Belve tornerà con le sue interviste il prossimo 26 settembre su Rai2 (anche se la data potrebbe ancora subite variazioni) e Fabrizio Corona sarà tra gli ospiti della prima puntata, come anticipato da Davide Maggio. Pane per i denti affilati di Francesca Fagnani, che potrà anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Le critiche di Corona a Belve

Avevano fatto discutere, nella passata stagione, le critiche di Fabrizio Corona a Belve, definito "Tv fatta male, cabaret, non giornalismo". L'ex re dei paparazzi aveva tuonato contro quella che è diventata una delle trasmissioni di punta di Rai2 in seguito all'intervista rilasciata da Giacomo Urtis. Il chirurgo delle star aveva infatti svelato di avere avuto rapporti intimi con Corona, cosa che aveva infastidito il diretto interessato. Cosa è cambiato in un anno tanto da farlo passare da accusatore a ospite? Chissà. Certamente le critiche saranno uno dei tantissimi argomenti di discussione che la conduttrice potrebbe affrontare con Corona, insieme alle controversie legate alla sua ex moglie Nina Moric, già ospite della Fagnani un anno fa.

Gli altri ospiti

Tutti sognano Barbara D'Urso, nell'attesa bisognerà "accontentarsi" certamente di Stefano De Martino. Il conduttore napoletano aveva dichiarato un po' di tempo fa: "Sarò il primo ospite, anche perchè vado gratis e ammortizzo i costi". Al cospetto di Francesca Fagnani dirà tutta la verità sulla storia (ormai finita, a quanto pare) con Belen? Chissà.

Intanto, come fa sapere TvBlog, quasi certa sarebbe la partecipazioni in qualità di intervistato di Emanuele Filiberto. Visto di recente nella serie Netflix Il principe, sarebbe dovuto essere il nuovo opinionista del Grande Fratello ma la trattativa è sfumata.