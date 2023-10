Belve 2023: gli ospiti della terza puntata, stasera su Rai 2 (VIDEO)

Belve 2023 e Francesca Fagnani tornano a graffiare con nuove domande, alla ricerca di nuove, onestissime risposte. Lo faranno stasera su Rai2, a partire dalle 21:20, con tre nuovi ospiti decisi a mettersi in gioco e ad accettare la sfida di raccontarsi senza filtri.

Ospiti di martedì 10 ottobre

Nella terza puntata di Belve 2023 saranno Emma Bonino, Stefania Nobile e Federico Fashion Style a sedere di fronte a Francesca Fagnani.

Grande emozione durante l'intervista della leader del partito +Europa: Bonino ha infatti deciso di annunciare proprio nel programma cult di Rai 2 che il tumore al polmone, dopo 8 anni di "forzata convivenza", è finalmente andato via.

Meno commozione ma molte scintille, invece, nel faccia a faccia con Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi (già ospite di Fagnani nelle passate edizioni). La conduttrice punge sull'etica e sui sensi di colpa, l'imprenditrice - condannata per associazione a delinquere, truffa, estorsione, bancarotta fraudolenta - non ci sta: non accetta lezioni da nessuno, nè repliche.

Il cast fisso e gli altri ospiti

Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, sarà ospite della "cartomante" di Belve, il giornalista Tommaso Labate*. Tornerà di nuovo in "famiglia" Michela Andreozzi** a cui è affidato il momento stand-up della serata. Da non perdere anche l'incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.