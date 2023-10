Belve 2023: gli ospiti della seconda puntata, stasera su Rai 2 (VIDEO)

Stasera su Rai 2 alle 21:20 tornano i faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con ospiti decisi a mettersi in gioco e accettare la sfida di raccontarsi senza filtri a Belve 2023, la nuova stagione del programma cult. Si accettano come sempre solo risposte oneste a domande chiare, dirette e spesso irriverenti.

Ospiti di martedì 3 ottobre

Nella seconda puntata di Belve 2023 sono attesi Patty Pravo, Raoul Bova ed Emanuele Filiberto. Ospite perfetta per Francesca Fagnani, Patty Pravo parlerà con la consueta schiettezza, nonostante l'amica Ornella Vanoni sostenga che alcuni dei suoi racconti sono solo frutto di una fervida fantasia. Si passerà dall'uso di sostanze stupefacenti al difficile rapporto col successo, passando per la chirurgia estetica, che la cantante giura di non conoscere così da vicino.

A ruota libera anche Emanuele Filiberto di Savoia, in vena di dichiarazioni importanti, a partire dall'accusa mossa al padre per non aver condannato le leggi razziali, passando per i propri problemi con la droga e per il perchè nel 2010 decise di presentarsi a Sanremo.

Più abbottonato Raoul Bova, decisamente bocciato all'interrogazione di religione cattolica nonostante tutti i film e le fiction a sfondo religioso fin qui interpretati.

Il cast fisso e gli altri ospiti

Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, sarà ospite della "cartomante" di "Belve" il giornalista David Parenzo, mentre è affidato a Caterina Guzzanti il momento stand-up della serata. Da non perdere anche l'incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. "Belve" è sempre disponile on demand su RaiPlay.