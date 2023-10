Belve 2023: gli ospiti della quarta puntata, stasera su Rai 2 (VIDEO)

Belve 2023 e Francesca Fagnani tornano stasera su Rai 2 alle 21:20 con il penultimo appuntamento di stagione. Sono stati ancora una volta tre gli ospiti famosi che hanno accettato di raccontarsi senza filtri, rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Ospiti di martedì 17 ottobre

Nella quarta puntata di Belve 2023 saranno Antonio Conte, Ivana Spagna ed Eva Riccobono a sedere di fronte a Francesca Fagnani.

Sotto i riflettori nell'ultima settimana per le voci che lo volevano sulla panchina del Napoli, Antonio Conte, che a marzo ha lasciato il Tottenham nel bel mezzo del campionato, spiegherà proprio nel programma di Rai 2 perchè ha deciso, almeno per il momento, di non accettare la proposta di Aurelio De Laurentiis. Non nascondendo, però, che in futuro vorrebbe allenare una tra la Roma e il Napoli (poco casualmente, i due club che lo stanno corteggiando da diverso tempo).

Evviva Ivana Spagna, che non nasconde tutti i suoi ritocchini ("Ho rifatto perfino i denti"), nè inscena pentimenti sulla pubblica piazza ("Mi piaccio di più dopo tutte le cosette che ho fatto"). Preparatevi a una lunga lista dei suoi trattamenti estetici, casalinghi e non, ma soprattutto al racconto delle visioni paranormali notturne.

Eva Riccobono al cospetto di Francesca Fagnani si autodefinisce pioniera delle esperienze, e a Belve racconta di tutto per tenere fede al titolo, da quell'incontro molto intimo con la collega modella alla folle notte newyorchese vestita come da trans.

Il cast fisso e gli altri ospiti

Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia sarà ospite della "cartomante" di Belve il giornalista Dario Fabbri; mentre il momento stand-up della serata è affidato a Carmine Del Grosso. Da non perdere anche l'incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.