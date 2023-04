Belle & Sebastien: trama e cast del film in onda stasera 10 aprile su Canale 5

Stasera su Canale 5, in prima serata, va in onda Belle & Sebastien. È il primo di una serie di tre film, tratti dai romanzi di Cécile Aubry, la pellicola è stata diretta da Nicolas Vanier, la sceneggiatura è di Juliette Sales, Fabien Suarez e dello stesso regista. Trama, trailer e cast del lungometraggio.

Belle & Sebastien: Trama

Belle & Sebastien: Felix Bossuet e Tcheky Karyo nei panni di Sébastien e César

Durante la Seconda guerra mondiale nei pressi di un piccolo villaggio delle Alpi scosso dall'arrivo dei tedeschi, Belle, un grande cane ritenuto pericoloso, scappa dal canile in cui era rinchiuso. Una taglia spinge i cacciatori a inseguirlo per i boschi e le montagne innevate ma Belle trova rifugio e protezione in Se'bastian, un bambino di sette anni cresciuto senza genitori. Il loro destino si intreccera' con quello di un uomo anziano alla ricerca del suo passato, di un partigiano alla ricerca dell'amore, di una giovane donna in cerca di un'avventura e di un tenente tedesco in cerca di perdono

Belle & Sebastien: Dimitri Storoge e Margaux Chatelier in una scena

Belle & Sebastien è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 30 Gennaio 2014 distribuito da Notorious Pictures. Qui trovate la nostra recensione. Il trailer di Belle & Sebastien è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

Belle & Sebastien: Interpreti e personaggi