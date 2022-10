Belle & Sebastien - Next Generation, il trailer italiano della nuova versione live-action

Ecco il trailer in italiano di Belle & Sébastien: Next Generation: dal 17 novembre tornano sul grande schermo i due inseparabili amici in una nuova versione live-action.

Notorious Pictures ha appena diffuso il trailer in italiano di Belle & Sébastien: Next Generation: sta per arrivare sul grande schermo una nuova generazione per Belle e Sebastien, i protagonisti di una delle saghe cinematografiche che ha scalato le vette del box office e appassionato le famiglie di tutto il mondo.

Con questa nuova pellicola, che come si vede nel trailer ita, è ambientata ai giorni nostri, si ritorna alle origini ma in una versione completamente rinnovata: Sebastien è infatti un bambino di oggi che si ritrova a trascorrere una noiosa estate in montagna. Lì incontrerà un meraviglioso cane da montagna dei Pirenei e scoccherà da subito una profonda amicizia che, tra incredibili avventure, scontri e grandi scoperte, cambierà non solo l'estate del ragazzo ma tutta la sua vita.

Marco Bravi, Presidente del Consiglio Nazionale ENPA, ha dichiarato: "Il nostro Ente ha abbracciato con entusiasmo l'uscita di questo quarto episodio, denso di sentimenti positivi nei confronti dei nostri amici a 4 zampe. L'auspicio è certamente quello che nel mondo possano esserci sempre più Sebastien pronti ad accogliere la richiesta di aiuto e a salvare il maggior numero possibile di animali maltrattati".

Locandina di Belle & Sebastien - Next generation

La sinossi di Belle & Sebastien - Next generation, che arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane il 17 novembre distribuito da Medusa Filmper Notorious Pictures, recita: "A distanza di 4 anni dall'ultimo capitolo, torna al cinema in una veste tutta nuova Belle & Sebastien, il grande classico che ha conquistato intere generazioni. Siamo ai giorni nostri e Sebastien, 10 anni, trascorre a malincuore le vacanze in montagna con la nonna e la zia, dando una mano nell'ovile. Nulla di troppo entusiasmante per un ragazzo di città come lui. A rompere la monotonia delle sue giornate è l'incontro con Belle, un cane gigantesco e dolcissimo ma ingiustamente maltrattato dal suo padrone. Pronto a tutto pur di difendere e proteggere la sua nuova amica, Sebastien vivrà l'estate più emozionante della sua vita."