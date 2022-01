Belle, il film di Mamoru Hosoda arriverà a marzo al cinema: ecco trailer e poster

Belle, il nuovo lungometraggio animato di Mamoru Hosoda arriverà presto anche nelle sale italiane. L'uscita del film è stata programmata infatti per il 17 marzo 2022, e sono stati diffusi anche un suggestivo poster e un nuovo trailer.

Dopo aver incantato gli spettatori al Festival di Cannes e all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma grazie ad Alice nelle Città, Belle, la nuova opera targata Mamoru Hosoda (il regista di Mirai e La ragazza che saltava nel tempo) approderà finalmente sugli schermi italiani.

"Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l'ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu entra in [U], un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, dove diventa Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria. Il suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura" si legge nella sinossi ufficiale di Belle.

Il film prodotto da Studio CHIZU, fondato dallo stesso Hosoda assieme a Yuichiro Saito, sarà distribuito in Italia da Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, in collaborazione con Wonder Pictures.

Ecco il poster ufficiale: