Belle, in esclusiva il trailer italiano del nuovo anime di Mamoru Hosoda

Ecco in esclusiva il trailer italiano di Belle: il nuovo anime di Mamoru Hosoda parteciperà in concorso alla prossima edizione di Alice nella Città.

Belle, di cui vi presentiamo il trailer italiano in esclusiva, è il nuovo anime del visionario maestro dell'animazione giapponese Mamoru Hosoda e sarà presentato in concorso alla XIX edizione di Alice nella Città. Belle uscirà nelle sale italiane il 20 gennaio 2022.

Dalla sinossi ufficiale dell'anime apprendiamo che Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l'ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu entra in [U], un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, dove diventa Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria. Il suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura.

Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, in collaborazione con I Wonder Pictures, ha annunciato la partecipazione di Belle di Mamoru Hosoda in concorso alla prossima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in programma dal 14 al 24 ottobre. Dopo la standing ovation all'ultimo Festival di Cannes, Belle sarà presentato in anteprima italiana venerdì 15 ottobre alla presenza dello stesso regista che per l'occasione festeggerà anche i 10 anni dello Studio Chizu con una masterclass aperta al pubblico e agli appassionati di anime.

Tra i più importanti sceneggiatori e registi del cinema di animazione a livello mondiale, già candidato all'Oscar nel 2019 per il film Mirai, Mamoru Hosoda sarà protagonista ad Alice nella Città a sei anni da The Boy and the Beast e dopo aver conquistato il botteghino giapponese: in sole due settimane 'Belle' ha superato il box-office di Mirai ed è ad oggi il secondo film in assoluto per incassi del 2021.

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi a partire dal 16 luglio 2021. In Italia Belle uscirà al cinema il 20 gennaio 2022 distribuito da Anime Factory, etichetta di Koch Media, in collaborazione con I Wonder Pictures.