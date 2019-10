Dario Argento annuncia un'altra la serie tv spagnola: Belle Bimbe Addormentate!

Dario Argento presenta le sue Belle bimbe addormentate: è la nuova serie tv spagnola ideata dal regista e e annunciata con un teaser trailer a tutti i fan, sorpresi dalla notizia inaspettata a poche ore dall'ulteriore novità di Longinus arrivata ieri!

Direttamente dal Festival del Cinema Fantastico di Sitges, uno degli eventi più attesi dagli amanti dell'horror e della tensione, arriva nelle ultime ore un'altra esaltante notizia per tutti i seguaci del Maestro del Brivido: durante una conferenza stampa, Dario Argento ha annunciato l'arrivo di Belle bimbe addormentate, una serie tv in quattro puntate che è una co-produzione tra Italia e Spagna. Il primo episodio sarà girato da Dario Argento stesso, che ritorna dietro la macchina da presa dopo 7 anni, dal lontano - e discusso - Dracula 3D.

Durante la conferenza stampa, arrivata dopo la notizia dell'arrivo della serie tv Longinus, il regista ha dichiarato:

Venezia 2016: Dario Argento al photocall di Dawn of the Dead - European Cut (Zombi)

"Innanzitutto, si tratta di un progetto diverso da Longinus. Lavoro su tante idee, con differenti obiettivi e storie. In realtà ho tre progetti in ballo, ma non so quale inizierò per primo. Belle Bimbe Addormentate è un'altra cosa, sarà una serie a episodi, molto legata alla Spagna. Abbiamo già cominciato a girare a Roma. Gli altri registi saranno un italiano e, spero, due spagnoli che vorrei si occupassero degli ultimi due episodi, quelli più duri. Oltre a Roma gireremo anche a Barcellona e in altre località della Spagna. Anche le maestranze e i tecnici che impiegheremo saranno spagnoli. Per questo motivo ho deciso di presentarlo a Sitges."

Durante la conferenza stampa, il regista ha presentato anche un primissimo teaser trailer, molto breve ma molto gustoso, con anche il cameo del regista. All'interno del video, vediamo tre ragazze intorno a un tavolo con un misterioso uomo intento a inchiodare le mani delle povere malcapitate sul legno. Dopo alcuno cruenti colpi, le ragazze scoppiano a ridere: l'uomo si volta e scopriamo che dietro il malfattore si nasconde proprio.. Dario Argento!