Bella Thorne, nuovo amore dopo Benjamin Mascolo: il bacio con il suo produttore

Bella Thorne sembra aver ritrovato l'amore dopo la fine della relazione con Benjamin Mascolo: l'attrice e cantante, come mostrano alcune foto scattate a Mykonos dai paparazzi, sembra essersi innamorata di Mark Emms, produttore cinematografico e musicale.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono lasciati lo scorso giugno dopo tre anni di vita condivisa, la notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia,fu rivelata dal cantante italiano attraverso un post su Instagram. A poco più di due mesi di distanza Bella Thorne sembra aver dimenticato Benjamin ed è pronta a tuffarsi un una nuova storia d'amore.

In queste ore stanno circolando sul web le foto fatte a Mykonos da alcuni paparazzi, la cantante di Shake It è in vacanza con alcuni amici e il produttore Mark Emms. Tra i primi a riportare la notizia è stato il Daily Mail che ha scritto: "Bella Thorne paparazzata mentre dà un bacio appassionato a un bellissimo uomo misterioso a Mykonos, due mesi dopo lo shock per la fine della sua relazione con Benjamin Mascolo", l'uomo misterioso è proprio Mark Emms, fondatore della Emms Productions and Eastern Road Films. Nelle foto pubblicate su Instagram, oltre ad alcuni amici, ci sono anche i genitori di Bella Thorne mamma Tamara, il marito, che hanno già conosciuto il nuovo flirt della figlia.