Bella Thorne e Benjamin Mascolo star del film Time Is Up

La coppia composta da Bella Thorne e Benjamin Mascolo sarà protagonista del film Time Is Up, diretto da Elisa Amoruso.b

Bella Thorne e Benjamin Mascolo saranno i protagonisti del film Time Is Up, il nuovo film diretto da Elisa Amoruso che sarà inoltre impegnata come co-sceneggiatrice.

Le due giovani star fanno coppia anche nella vita reale e reciteranno nel ruolo di due studenti del liceo.

Time Is Up sarà scritto da Elisa Amoruso, Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini.

La storia seguirà quello che accade ai due teenager Vivien, ruolo affidato a Bella Thorne, e Roy, parte assegnata a Benjamin Mascolo, che apparentemente hanno due personalità totalmente diverse.

Vivien è una studentessa modello, con la passione per la fisica e intenzionata a essere ammessa in una prestigiosa università americana. La ragazza sembra vivere la propria vita come se fosse una formula matematica e considera la felicità qualcosa che può essere posticipato al futuro. Roy, al contrario, è complicato e problematico. A causa di un trauma vissuto da bambino si ritrova con dei desideri continuamente ostacolati da un passato che lo tormenta. La matematica, tuttavia, ha le sue variabili, e la vita intreccia insieme degli eventi in modi sorprendenti e inaspettati. Un incidente obbligherà così i protagonisti a fermarsi e riprendere in mano la propria vita, un minuto alla volta, e finalmente iniziare a vivere in un presente che forse si dimostrerà più eccitante di ogni idea predefinita.

Bella Thorne sarà prossimamente protagonista anche dei film Girl e Chick Fight, mentre Benjamin Mascolo debutterà come attore dopo una carriera come cantante.