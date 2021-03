Bella Thorne e Benj si sposano: lei gli ha detto sì

Bella Thorne e Benj - del duo Benji & Fede - si sposano: la notizia è arrivata su Twitter e Instagram dove Benjiamin Mascolo ha pubblicato un post dove mostra l'anello al dito della sua futura moglie annunciando che gli 'ha detto si'.

La notizia delle nozze ha colto di sorpresa i fan della coppia, in particolare quelli di Benjamin Mascolo, il cantante del duo Benji&Fede - scioltosi il 17 febbraio 2020 - che stamattina hanno inondato i social di messaggi di congratulazioni per i futuri sposi. E' sono stati proprio i social il mezzo in cui la coppia ha voluto annunciare la decisione: Benjamin ha pubblicato su Twitter e Instagram la foto di Bella Thorne con l'anello al dito accompagnata dalla scritta "ha detto si", ed un bacio per festeggiare il momento.

Benjamin Mascolo che recentemente ha pubblicato singolo 'Finché le Stelle Non Brillano' e l'album 'California', in un'intervista a Le Iene ha detto di Bella : "è stata nella lista delle 100 donne più influenti al mondo, la classifica l'ha stilata la BBC. L'ho conquistata facilmente, lei dice che sono l'uomo più bello del mondo. La prima notte insieme non ero agitato, non sono stato eccezionale. Non mi pesa stare con una donna affermata" e poi ha aggiunto "Io e lei siamo monogami, anche se lei è fluida come orientamento, è aperta all'amore a 360 gradi. Io? Amo le donne, ma molti ragazzi mi hanno mandato bigliettini e fatto proposte, non ho alcuno problema. Perché dovrebbe darmi fastidio?!".

Bella Thorne, 24 milioni di follower su Instagram, è una delle attrici più amate nel mondo, conosciuta per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo, ha partcipato a numerosi film e serie TV . Lei e Benjamin si sono fidanzati ufficialmente nel 2019. In uno dei suoi post su Instagram di qualche mesa fa, Thorne ha raccontato delle difficolta di incontrare il suo ragazzo in questo periodo di emergenza sanitaria "Insieme dopo cinque mesi ed è così bello" ha scritto nella caption del post dove ha sottolineato "Ben non può non può stare in America ancora e io non posso andare in Italia a meno che non abbia un permesso di lavoro", ora il matrimonio permetterà a Bella e Benjamin di superare queste difficoltà.