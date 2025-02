Bella stronza: come è nato il titolo della canzone cantata da Fedez e Marco Masini a Sanremo 2025

Si è paralto molto in questi giorni di Bella stronza, la canzone portata al successo da Marco Masini nel 1994. Finita a Sanremo 2025 nella serata cover e duetti grazie a Fedez, ha un titolo che ha fatto subito supporre fosse una dedica del rapper a Chiara Ferragni, sua ex moglie.

Il gossip di Fabrizio Corona nelle ultime settimane ha poi portato a cambiare bersaglio: sarà forse una dedica ad Angelica Montini, la ragazza che Federico Lucia avrebbe amato in gran segreto per più di 7 anni? Supposizioni alimentate dal titolo particolare del brano, scritto da Masini e Giancarlo Bigazzi.

Perchè si chiama Bella stronza

Contenuta nell'album del 1995 del cantautore fiorentino, Il cielo della vergine, la canzone alla sua uscita fece molto parlare di sè proprio per quella particolare scelta di parole del titolo. Scelta sempre difesa da Bigazzi: "Non andiamo alla ricerca della volgarità, ma semmai di un effetto poetico [...] Lo stile di Marco e mio e' diretto, non utilizza metafore, offre uno spaccato del linguaggio comune dei giovani", come dichiarò in un'intervista con Il Corriere della Sera del 1994.

"Sono una persona sincera, che non interpreta un personaggio ma dice sempre quello che prova. Io scrivo canzoni esattamente come parlo" gli fece eco Marco Masini. "Oggi il linguaggio che parliamo noi ragazzi è questo. E poi mi chiedo se esiste davvero chi non dice nemmeno una parolaccia al giorno".

Di cosa parla la canzone che Fedez e Marco Masini portano a Sanremo 2025

Bella stronza è: "una canzone struggente e romantica. Che non contiene nulla di offensivo" spiega il paroliere Giancarlo Bigazzi. "Racconta di una lei che dà l'addio al suo ragazzo, e lui che la paragona per bellezza 'al sole e alla luna', cerca di trattenerla. Nasce dalla personale esperienza sentimentale di Marco e di tanti suoi amici".